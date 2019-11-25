КИЕВ, 25 ноя — ПРАЙМ. Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года, сообщается в понедельник на сайте регулятора.

По данным сайта регулятора, ниже курс доллара был в январе 2016 года, тогда один доллар стоил 23,95 гривны.

В октябре министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что колебания курса гривны по отношению к доллару как в последнее время, так и в целом в последние три года являются нормальными. Она добавила, что укрепление гривны, которое наблюдается в последнее время, "не просто ситуативное", а связано с дополнительными долгосрочными инвестициями в страну и другими положительными сдвигами экономики.

Парламент Украины 14 ноября принял госбюджет на 2020 год, в котором курс доллара заложен на уровне 27 гривен.