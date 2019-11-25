МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги ростом на возросшем оптимизме инвесторов вокруг торгового соглашения США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,95%, до 7396,29 пункта, французский CAC 40 — на 0,54%, до 5924,86 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,63%, до 13246,45 пункта.

В центре внимание мировых инвесторов по-прежнему находятся торговые отношения США и Китая. Разногласия между двумя крупнейшими экономиками мира оказывают сильное влияние на глобальный экономический рост. В понедельник на рынках присутствовали оптимистичные настроения после того, как в пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры по торговой сделке с Китаем продвигаются хорошо, и он стремится к заключению этой сделки. Также в субботу советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал в субботу, что заключение первой части торгового соглашения с Китаем все еще возможно к концу года.

"Первая фаза (соглашения — ред.) теперь назначает цену на рынках, но в то же время от нее не будет большого преимущества, если только они не объявят о чем-то вроде полной отмены установленных пошлин, что на самом деле маловероятно", — считает рыночный экономист Capital Economics в Лондоне Симона Гамбарини (Simona Gambarini), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Акции французской LVMH подорожали на 2,02% после того, как компания сообщила о приобретении Tiffany за 16,2 миллиарда долларов.