МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Крупнейший российский сотовый оператор МТС представил новую стратегию до 2022 года CLV 2.0 (Customer Lifetime Value 2.0), ориентированную на создание экосистемы цифровых сервисов и "клиентоцентричность".

В результате реализации стратегии компания рассчитывает увеличить количество клиентов, пользующихся конвергентными продуктами, нарастить средний счет от них (ARPU), увеличить "срок жизни" абонентов и сократить их отток, сообщил президент МТС Алексей Корня на презентации стратегии в понедельник.

ЭКОСИСТЕМНОСТЬ И КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ

Прежняя стратегия компании называлась 3D (Data, Digital, Dividends) и предполагала акцент на цифровизацию, данные и дивиденды, напомнил Корня.

"Новая стратегия – это следующий шаг в эволюции нашего предложения клиенту, в нашей цифровой трансформации и выход за границу традиционных продуктов и сервисов. Она подчеркивает две вещи: первое — это клиентоцентричность нашей стратегии, а "2.0" – это новый взгляд на цифровую трансформацию. То, что мы будем предлагать нашему клиенту — это за пределами сегодняшнего дня, то есть это уже завтрашний день. Мы хотим улучшить клиентский опыт, жизнь нашего клиента за счет новых сервисов завтрашнего дня", — сказал Корня.

По его словам, основной задачей стратегии станет наполнение экосистемы приложениями и сервисами – как своими, так и партнерскими. При этом, по его словам, важным элементом стратегии является и сохранение фокуса на традиционном бизнесе компании – телекоммуникационном, вокруг которого будет выстраиваться экосистема сервисов.

Стратегия предполагает и организационные изменения: оператор выделяет четыре бизнес-вертикали — телеком, финтех, медиа, облачные услуги и цифровые решения для корпоративных клиентов. "Мы должны создать у себя настоящие продуктовые команды и компетенции создания продуктов в тех вертикалях, где мы обеспечиваем новые цифровые сервисы и продукты", — отметил Корня.

ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ

Своей долгосрочной стратегической целью компания видит увеличение проникновения "экосистемных" продуктов в абонентскую базу до 30-40%, двукратный рост ARPU и снижение оттока абонентов втрое.

Сейчас конвергентными продуктами (несколько услуг в одном пакете) пользуется около 1 миллиона человек (20% из них пользуется не телекоммуникационными сервисами). "Уже по этому миллиону клиентов мы видим, что клиенты, пользуясь мультипродуктами, остаются с нами дольше, более лояльны к нам и готовы платить нам больше. Поэтому наша задача — расширять набор продуктов, увеличивать количество таких клиентов и растить пользование нетелекомовскими сервисами", — отметил глава МТС.

В компании рассчитывают, что повышение лояльности абонентов повлечет и рост операционной эффективности – оператору не придется затрачивать значительные средства на привлечение новых клиентов.

Стратегия также подразумевает и изменение в розничном бизнесе. Компания ранее объявляла, что планирует в ближайшие 1,5-2 года сократить минимум 600 салонов. МТС также намерен трансформировать розницу, превратив салоны во фронт-офисы своих цифровых сервисов, открыть шоу-румы и флагманские салоны.

По словам Корни, оператор намерен направлять на развитие новых сервисов 15-20% своих инвестиций. При этом он отметил, что после продажи украинского бизнеса, о которой было объявлено в понедельник, общий объем капзатрат сократится на сумму, которая приходилась на это подразделение. Цифр он не назвал.

МТС ЗА РУБЕЖОМ

Ранее в понедельник, объявляя о продаже украинского бизнеса, МТС заявил, что сделка комплементарна обновленной стратегии оператора, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки группы, и развитие на основе базового телеком-бизнеса комплекса современных цифровых сервисов.

Позднее Корня сказал журналистам, что МТС видит уникальные возможности, которые появляются у телеком-компаний на российском рынке в области развития digital-продуктов. "В этом смысле у нас были определенные ограничения на украинском рынке. Если мы хотим развивать цифровые сервисы там, то, учитывая конкретную, в том числе, тактическую ситуацию на этом рынке, там возникали бы ограничения. А с другой стороны, синергии между разными географиями у телекомов очень ограничены. Если вы реализуете успешный цифровой продукт здесь, он не имплементируется непосредственно обязательно на другой рынок", — сказал Корня.

При этом у компании за пределами РФ остается еще бизнес в Армении и Белоруссии. По совам Корни, перед компанией не стоит задачи продать и их.

"Мы смотрим на нашу стратегию в этом смысле, в том числе, трансграничную оппортунистически. Поэтому у нас сейчас конкретной задачи продать армянский или белорусский бизнес нет. Мы готовы и совершенно спокойно будем развивать органично эти бизнесы. Если будут какие-то интересные возможности — как для расширения географического присутствия, так и для его сокращения — мы будем к этому подходить открыто", — сказал президент МТС.