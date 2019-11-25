МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля умеренно снижается к доллару и ещё более символически теряет к евро без особых негативных драйверов — скорее, на небольшой коррекции, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.53 мск понедельника увеличивается на 10 копеек, до 63,97 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 70,44 рубля. Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,18%, до 62,48 доллара за баррель. Стоимость нефти марки Brent вечером подрастает на ожиданиях инвесторами заключения торгового соглашения США и Китая. Валюты развивающихся рынков торгуются разнонаправленно: индийская рупия дорожает к доллару на 0,15%, южноафриканский ранд снижается на 0,3%, турецкая лира — на 0,5%.

"Рубль, несмотря на поддержку со стороны экспортеров, реализующих валютную выручку (в течение всей недели будут продолжаться платежи в бюджет в рамках налогового периода), в течение всего дня стабильно терял в цене. Весомых причин для того не было, так что, скорее всего, мы наблюдаем локальное снятие перекупленности – отечественная валюта слишком долгое время вела себя на удивление стойко", — считает Алексей Коренев из "Финама".

"Неопределённость в торговых переговорах США и Китая не позволяет рыночному оптимизму продолжить свое укрепление. Ожидаем, что во вторник рубль продолжит умеренное ослабление в диапазоне 63,8-64,2. Фактор ноябрьской налоговой поддержки может оказаться недостаточным для выраженного укрепления курса российской валюты", — полагает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"На фоне отсутствия новостей о торговых переговорах между США и Китаем рынки ведут себя спокойно, однако если затягивание переговоров продолжится, это может привести к проседанию рубля до отметок 64,5-65 рублей за доллар. В ближайшей перспективе ослабление отечественной валюты возможно по причине того, что в конце ноября – начале декабря традиционно увеличивается объем трансфертов из бюджета", а в ближайшие дни рубль будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 в паре с долларом, 70-71,3 рубля — с евро, считает Андрей Люшин из Локо-банка.

Доллар усилил свои позиции на глобальном рынке, в том числе по отношению к евро, благодаря более сильной макростатистике, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Соответственно, если не поступят позитивные новости о запланированном подписании первой фазы торгового соглашения США и Китая, в декабре рубль будет склонен к ослаблению на фоне роста рублёвой ликвидности в банковской системе, полагает он.