МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Пользователи социальной сети Facebook из ряда стран жалуются на проблемы в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах интернета.

По данным портала, перебои в работе Facebook начались около 21.33 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано на востоке США, в Великобритании и Нидерландах. Также с проблемами в работе соцсети столкнулись пользователи из Бельгии, Италии и Польши.

По данным Downdetector, пользователи жалуются на проблемы с новостной лентой (62%), с авторизацией (23%) и полным отключением соцсети (13%).

Facebook — одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом.