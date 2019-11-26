МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ во вторник проверит законность отмены судебных актов двух инстанций, отклонивших иск "Росгосстраха" о взыскании с компании "Капитал Лайф Страхование Жизни" (КЛСЖ), президентом которой является Евгений Гинер, более 151 миллиарда рублей.

Судья Рамзия Хатыпова ранее сочла заслуживающими внимания доводы кассационной жалобы КЛСЖ на принятое в сентябре постановление Суда по интеллектуальным правам. СИП тогда отменил решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Компания Гинера в кассационной жалобе указала, что СИП переоценил представленные в материалах дела доказательства, выйдя за рамки своих полномочий. В определении ВС РФ отмечается, что приведенные КЛСЖ доводы о "существенном нарушении судом кассационной инстанции норм права, которые повлияли на исход настоящего дела, заслуживают внимания, в связи с чем жалобу… следует передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам".

В своем иске "Росгосстрах" требует взыскать с КЛСЖ (прежнее название — "РГС-Жизнь") более 2,6 миллиарда рублей неосновательного обогащения и около 148,8 миллиарда рублей компенсации за нарушение его исключительных прав на товарные знаки.

Прежнее руководство "Росгосстраха" в феврале 2017 года заключило с ответчиком лицензионный договор, по которому передало "РГС-Жизни" право использовать 13 товарных знаков. Ставка роялти составляла 15 тысяч рублей за товарный знак в квартал, что в 28 тысяч раз, по мнению истца, ниже рыночной цены. Истец просил признать сделку недействительной как заключенную с целью причинения ущерба и в результате сговора. Истец заявил, что использование его товарных знаков позволило "РГС-Жизни" в 2017 году собрать 57 миллиардов рублей страховых премий, а в 2018 году, когда началось перебрендирование, сборы снизились в четыре раза.

Ответчик иск не признал, заявив, что лицензионные соглашения между сторонами действовали на протяжении более 12 лет на аналогичных условиях, и все это время истец своим поведением подтверждал действительность сделки, в частности, принимал лицензионные платежи.

Группа "Открытие" и бывший основной собственник "Росгосстраха" Данил Хачатуров в 2017 году заключили соглашение о разделе страхового бизнеса. Впоследствии контроль над "Открытием" и "Росгосстрахом" перешел к государству. В настоящее время "Росгосстрах" ведет ряд судебных разбирательств по искам о причинении убытков со структурами бывших руководителей.