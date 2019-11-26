ВАШИНГТОН, 26 ноя /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы в понедельник по итогам торгов на бирже росли на фоне позитивных ожиданий инвесторов по торговым переговорам США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (00.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,67% — до 28062,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,32% — до 8632,488 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,65% — до 3130,54 пункта.

На настроения инвесторов оказывают позитивное влияние последние новости о торговых взаимоотношениях США и КНР. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры по торговой сделке продвигаются хорошо и он стремится к ее заключению. Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал в субботу, что заключение первой части торгового соглашения с Китаем все еще возможно к концу года. Кроме того, биржи поддерживаются некоторыми позитивными корпоративными новостями. В частности, акции американской ювелирной компании Tiffany подорожали почти на 6% после сообщения французской LVMH о приобретении компании за 16,2 миллиарда долларов.