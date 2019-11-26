ПЕКИН, 26 ноя /ПРАЙМ/. Увеличение объема товарооборота между Россией и Китаем позитивно в условиях негативных тенденций в мировой торговле заявил вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

"Россия и Китай являются стратегические партнёрами. У нас с Китаем самый большой по объёму товарооборот. И показатель товарооборота за период с начала года увеличивается, что позитивно в условиях тех трендов, тенденций, негативных тенденций в мировой торговле, которые происходят в сегодняшнее время", — сказал Силуанов в своём вступительном слове.

Согласно данным китайской таможни, товарооборот между Россией и Китаем за десять месяцев 2019 года составил 89,829 миллиарда долларов, что на 2,8% больше показателя аналогичного периода 2018 года.

В сентябре премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Петербурге заявлял, что ставит целью довести двусторонний товарооборот РФ и Китая до 200 миллиардов долларов в год. В октябре глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что товарооборот между странами по итогам 2019 года сохранится на уровне прошлого года, выйти на уровень в 200 миллиардов долларов — "не такая простая задача".

По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ, оборот внешней торговли между Россией и Китаем в 2018 году составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. Экспорт из России в Китай составил 56,066 миллиарда долларов (рост на 44,1%), импорт в РФ из Китая — 52,218 миллиарда долларов (рост на 8,7%). Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 15,7% с 14,9%.