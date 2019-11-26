МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Бумаги китайской интернет-компании Alibaba подорожали на 7% в первый день торгов на фондовой бирже Гонконга, свидетельствуют данные биржи.

На открытии торгов стоимость акций Alibaba росла на 6,88% — до 188,1 гонконгского доллара (24 доллара США). На бирже Нью-Йорка акции компании в понедельник подорожали на 1,96% — до 190,45 доллара США.

На прошлой неделе компания подтвердила цену размещения акций на бирже Гонконга в 176 гонконгских долларов (22,5 доллара США). Компания предполагала, что с учетом возможного доразмещения дополнительных 75 миллионов акций сможет привлечь в Гонконге до 12,93 миллиарда долларов.

IPO Alibaba на бирже Гонконге стало крупнейшим в этом году, обойдя по объему привлеченных средств размещение Uber Technologies в 8,1 миллиарда долларов и азиатского подразделения AB InBev в 5,7 миллиарда долларов, пишет агентство Рейтер.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок — Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.