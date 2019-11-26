МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник пятую торговую сессию подряд, поскольку ожидания подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем снижают спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.44 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2 доллара, или на 0,14%, до 1461,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,19%, до 16,997 доллара за унцию.

В центре внимания рынков во вторник оказалось заявление министерства коммерции КНР, согласно которому вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином. Стороны договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся первой части соглашения.

Данные новости появились после того, как в пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры о торговом соглашении с Китаем продвигаются хорошо.

"Мы видим признаки прогресса в торговых переговорах. Также на этой неделе ожидаются хорошие макроэкономические данные, и все это в совокупности обеспечивает оптимизм. Это все приводит к подъему рисковых настроений, поэтому цена на золото находится под давлением", — прокомментировал ситуацию на рынке золота агентству Рейтер аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu).