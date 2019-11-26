МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись преимущественно ростом индексов в свете признаков прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,03%, до 2907,06 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,32%, до 1605,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,25%, до 26913,92 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,35%, до 23373,32 пункта, южнокорейский KOSPI — снизился на 0,1%, до 2121,35 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — поднялся на 0,83%, до 6787,5 пункта.

Ключевой темой для рынков остается продолжительный торговый конфликт между США и Китаем. Министерство коммерции КНР заявило ранее во вторник, что вице-премьер Госсовета Лю Хэ провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином, и стороны договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся первой части торгового соглашения.

При этом инвесторы уже начинают привыкать к смене тональности в новостях по этой теме, поэтому и не все индексы откликнулись ростом. "Возобновление торговых переговоров оказало сдержанное влияние на рынки акций, поскольку инвесторы привыкли к переговорному процессу", — сказал агентству Рейтер аналитик Shenwan Hongyuan Securities Джерри Альфонсо (Gerry Alfonso).

При этом акции компании Alibaba завершили первый день торгов в Гонконге ростом цены на 6,5%, до 187,5 гонконгского доллара (24 доллара США). Ранее компания, которая уже торгуется в Нью-Йорке, подтвердила цену размещения своих акций на этой бирже в 176 гонконгских долларов (22,5 доллара США).

В то же время фондовый рынок Гонконга оказался под давлением после того, как в последние дни в городе вновь обострились столкновения, протестующие сменили тактику и стали оккупировать кампусы университетов. Гонконг уже несколько дней подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей и мостов.