МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы слабо снижаются во вторник в рамках коррекции после уверенного роста понедельника, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.57 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,09% — до 7389,45 пункта, французский CAC 40 — на 0,16%, до 5915,22 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,17%, до 13224,54 пункта.

Днем ранее европейские биржи выросли на 0,5-1% на укрепившихся надеждах на достижение торгового соглашения США и КНР.

Снижение индексов во вторник ограничивают новости о том, что представители США и КНР провели телефонный разговор, в ходе которого договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся первой части торгового соглашения.

Сдержать распродажи помогают также данные исследовательской компании Gfk, согласно которым индекс доверия потребителей к экономике Германии в декабре вырос до 9,7 пункта с уровня предыдущего месяца в 9,6 пункта. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне ноября.