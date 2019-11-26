МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем умеренно снижается к доллару и евро после прохождения в России пика месячного налогового периода.

Негативная динамика фондовых рынков усиливает давление на курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.57 мск повышался на 10 копеек — до 64,04 рубля, курс евро — на 13 копеек — до 70,56 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль днем перешел в умеренный минус после утренних попыток роста. Поддержка у рубля ушла после прохождение пика налогового периода – в понедельник объем платежей в бюджет составлял около 758 миллиардов рублей.

В четверг еще будут выплаты налога на прибыль в объеме 404 миллиардов рублей. Однако в моменте рубль достаточно крепкий, и экспортеры неохотно продают валютную выручку, а собирают ликвидность для платежей на свопах, ожидая большей волатильности к концу года, говорит Роман Наумов из BCS Global Markets.

"При этом ЦБ РФ продолжает закупать валюту в рамках бюджетного правила, в размере 14,2 миллиарда рублей в день. Турбулентность добавляется опасениями за продвижение США и КНР к заключению торговой сделки, провоцирующими нервозность на рынках", — отметил он.

Нефтяные котировки переходят от снижения к росту. Рынок "черного золота" получает днем поддержку от торговых надежд.

Так, китайская сторона сообщила, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином. Стороны договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся первой части торгового соглашения.

Западные фондовые индексы и фьючерсы теряют в пределах 0,3%, что сигнализирует о пониженном спросе на риск.

В итоге доллар и евро днем повышаются к рублю в пределах 0,2%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль и другие валюты развивающихся рынков находятся под давлением из-за по-прежнему настороженного отношения к ним иностранных инвесторов, обусловленного отсутствием подробностей возможной торговой сделки США с Китаем и сохранением вероятности повышения импортных пошлин на китайскую продукцию с 15 декабря, рассуждает Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

"Более того, Дональд Трамп все еще не подписал законопроект в поддержку протестующих в Гонконге, но почти наверняка подпишет его, причем, вероятно, в ближайшее время, после чего напряженность между США и Китаем, скорее всего, усилится. Период налоговых платежей в РФ почти завершен. Соответственно, российская валюта сегодня будет колебаться в районе 63,9-64 рублей за доллар с перспективой вечернего роста доллара до 64,2 рубля", — оценил он.

Резкой смены тренда ожидать не стоит ввиду низкой активности инвесторов на этой неделе перед Днем благодарения в США (четверг), полагает Евгений Кошелев из Росбанка. "На этом фоне мы ожидаем, что доллар будет тяготеть к диапазону 63,7-64 рубля, а евро – к диапазону 70,4-70,8 рубля", — оценил он.

Сползание российского рынка акций РФ и небольшой рост доходностей ОФЗ способствуют слабости рубля — курс поднялся до 64 рублей за доллар. В отсутствие внешних драйверов торги далее будут проходить вокруг него, оценил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Пока нет повода для выхода валютного рынка из боковика, и сегодня стоит ориентироваться на уровни 64-64,20 рубля за доллар и 70,5 рубля за евро, оценил Олег Кочетков из МТС Банка.