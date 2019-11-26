МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота колеблется во вторник вечером, сохраняя в целом нулевую динамику, в то время как инвесторы ожидают новых подробностей о ходе торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.27 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически снижается на 0,25 доллара, или на 0,02%, до 1463,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивается на 0,28%, до 17,078 доллара за унцию.

Золото — традиционно более надежный актив — сейчас слегка уступает в спросе более рисковым после появившихся сообщений о том, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином. Стороны договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся первой части торгового соглашения.

"Рынки находятся в режиме ожидания", — отметил старший аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), чье мнение приводит агентство Рейтер. Эксперт также добавил, что все ожидают дальнейшего развития событий после новостей о телефонном звонке между двумя сторонами.