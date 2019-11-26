МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара растет к иене во вторник вечером после того, как новости о развитии торговых отношений США и Китая вернули инвесторам рисковые настроения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.47 мск курс доллара к иене повышается до 109 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,9 иены. При этом ранее во вторник японская валюта стабилизировалась было по отношению к американской после четырех торговых сессий снижения и достижения минимума за две недели. Курс евро к доллару при этом растёт, до 1,1016 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1013 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,01%, до 98,31 пункта.

Трейдеры продолжают следить за развитием торгового конфликта США и Китая. Оптимизм инвесторов относительно возможного скорого заключения торгового соглашения поддерживается сообщением о том, что стороны провели телефонный разговор. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и глава минфина США Стивен Мнучин договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся первой части торгового соглашения. Они также надеются, что США все-таки могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря.

"Краткосрочная эскалация, видимо, пока не предвидится, несмотря на угрозы (президента США Дональда — ред.) Трампа повысить пошлины в случае отсутствия соглашения", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега Bannockburn Global Forex Марка Чандлера (Marc Chandler).