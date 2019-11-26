МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером во вторник по-прежнему умеренно снижается к доллару и евро, несмотря на дорожающую нефть и смешанный внешний фон.

Прохождение в России пика месячного налогового периода (25 ноября) и ряд других факторов поддерживают давление на рубль и удерживают его в темпе собратьев по развивающимся рынкам.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.46 мск повышается на 11 копеек, до 64,05 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 70,56 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

При текущей конъюнктуре рубль и так достаточно крепок, и экспортёры неохотно продают валютную выручку, а собирают ликвидность для платежей на свопах, ожидая большей волатильности к концу года, говорит Роман Наумов из BCS Global Markets. Это уменьшает предложение валюты.

А лишившись поддержки экспортеров, рубль ощутил давление с развивающихся рынков, где проявляется неприятие инвесторами риска, говорит Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал". Наряду с рублем отрицательную динамику в паре с долларом к концу дня демонстрировали турецкая лира, южноафриканскии? ранд, бразильский реал и целый ряд других валют развивающихся рынков, отметил он.

Поддержка рубля ушла и после прохождение пика налогового периода – в понедельник объем платежей в бюджет составлял около 758 миллиардов рублей.

Наконец,, ожидается ребалансировка индекса MSCI EM, в результате которой из российских акций инвесторы выведут около 100 миллионов долларов, оценивают эксперты. Это негативно сказывается на текущей динамике российских фондовых индексов и соответственно – на курсе рубля.

Всё это мешает рублю укрепиться, нивелируя прочие позитивные факторы.

Так, нефтяные котировки вечером повышаются на 0,6%, до 63 долларов за баррель сорта Brent. Рынок "черного золота" получает поддержку в ожидании встречи ОПЕК+ 5-6 декабря в Вене.

Западные фондовые индексы вечером прибавляют 0,2%, что также поддерживает умеренно-позитивный внешний фон.

В итоге доллар и евро вечером повышаются к рублю в пределах 0,2%. Рублевая цена нефти при этом колеблется чуть выше уровня в 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В среду рубль продолжит умеренное ослабление, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Ноябрьская налоговая поддержка рубля близка к своему завершению. Основное внимание инвесторов останется в торговой плоскости. Если Штаты и КНР продолжат тянуть с конкретикой по "Фазе-1", рыночная нервозность получит больше поводов для усиления. Прогнозируем, что курс в среду будет формироваться в диапазоне 63,8-64,4 рубля за доллар", — оценил он.

"В ближайшие недели курс доллара может закрепиться выше отметки 64 рубля, евро — в коридоре 70,4-71 рубля. До конца года возможен рост доллара до 65 рублей", — в свою очередь оценил Андрей Люшин из Локо-банка.