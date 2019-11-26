МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник завершили торги преимущественно небольшим ростом, инвесторы ожидают подробностей о ходе торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,09%, до 7403,14 пункта, французский CAC 40 — на 0,08%, до 5929,62 пункта, немецкий индекс DAX понизился на 0,08%, до 13236,42 пункта.

Мировые инвесторы в целом продолжают сохранять позитивный настрой в ожидании новостей по торговому соглашению США и Китая. Во вторник вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином. Стороны договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся первой части торгового соглашения.

Однако на рынках существует некоторое беспокойство по поводу отсутствия деталей с обеих сторон.

"Оптимизм вокруг того, что первая фаза соглашения может быть заключена до 15 декабря, когда, как ожидается, вступят в силу новые американские импортные пошлины, растет", — считает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство Рейтер. В то же время эксперт отметил, что с высокой долей вероятности ввод пошлин будет отложен, и само соглашение будет подписано уже в следующем году.