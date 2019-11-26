МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам в отсутствие драйверов роста, несмотря на повышение нефтяных котировок и позитив на зарубежных площадках, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,84% — до 2930,62 пункта, индекс РТС — на 0,94%, до 1440,95 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.11 мск рос на 6 копеек – до 64 рублей, курс евро – на 8 копеек, до 70,51 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,08% — до 62,67 доллара за баррель.

Европейские торговые площадки растут в пределах 0,03-0,53%, американские прибавляют в диапазоне 0,09-0,25%.

Во вторник российский рынок акций со старта двинулся вверх, однако после достижения индексом Мосбиржи 2963 пунктов вектор движения сменился на умеренное снижение, отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

"Поводом для продолжения "торгового оптимизма", который наблюдался накануне, сегодня могли бы стать новости о достижении договоренностей по нескольким вопросам в ходе телефонных переговоров между торговыми представителями США и Китая, однако на этот раз реакция фондовых рынков была более чем сдержанной. Очевидно, участники торгов устали трактовать "сигналы" из новостного фона и ждут от сторон заключения первой фазы торговой сделки", — добавляет он.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника ускорили падение, не найдя новых драйверов для роста при нейтральном внешнем фоне, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции МОЭСК снизились после пяти дней роста, за которые акции компании выросли более чем на 16%. Днем акции перешли к небольшому снижению, а после выхода новостей по дивидендам обвалились более чем на 10% на фоне разочарования инвесторов, ожидавших больших дивидендов. К закрытию торгов акции МОЭСК потеряли 3,98%.

Большая часть бумаг нефтегазового сектора также снизилась: акции "Газпрома" потеряли 0,47%, акции "Газпром нефти" — 0,47%, "Лукойла" – 0,7%, "Роснефти" – 0,44%, префы "Транснефти" – 1,37%, префы "Башнефти" – 0,69%, обыкновенные акции "Татнефти" – 1,7% и акции "Новатэка" – 2,2%. Также в сильном минусе оказались и бумаги " Сургутнефтегаза " (префы снизились на 1,94%, обыкновенные акции – на 2,57%).

Также среди лидеров падения – акции "М.Видео" (-2,81%), "Распадской" (-2,44%), НЛМК (-2,08%), ОГК-2 (-2,05%), депозитарные расписки "Русагро" (-1,67%) и депозитарные расписки X5 (-1,64%).

В лидерах роста – акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (3,64%), "МРСК Центра и Приволжья" (2,38%), МКБ (2,32%), "ЮТэйр" (2,29%), префы группы "ГАЗ" (1,51%), а также акции "МРСК Волги" (1,46%), ГК "ПИК" (1,41%), обыкновенные акции "Ростелекома" (1,17%), ТМК (1,04%) и акции "Фосагро" (1,03%).

ПРОГНОЗЫ

В среду инвесторы продолжат следить за содержанием и тональностью заявлений представителей Вашингтона и Пекина, а также за статданными и корпоративными новостями, отмечает Бахтин из "БКС Премьер".

"Завтра ожидаются данные по ВВП США за третий квартал, а также показатели по расходам американских потребителей в октябре. Также стоит обратить внимание на еженедельные показатели по запасам нефти от Минэнерго США. В России банк "Санкт-Петербург", АФК "Система" и "Акрон" опубликуют финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2019 года", — перечисляет он.

С его точки зрения, диапазон по индексу Мосбиржи на среду составит 2930-2965 пунктов.

Пока российский рынок выглядит довольно слабо на фоне нефтяных котировок и поведения американских индексов — он никак не может выйти из коридора консолидации по индексу Мосбиржи 2925-2965 пунктов, отмечает Игорь Костырко из "Универ Сбережения".

"Возможно, толчком к росту нашего рынка акций послужит пробой нефтяными котировками уровня 64 доллара за баррель по марке Brent, который можно предположить с учетом того, что в воскресенье будет объявлена цена размещения акций Saudi Aramco на IPO, а для высокой цены размещения желательно иметь высокие текущие нефтяные котировки", — полагает он.

Без подобных положительных триггеров наш рынок может перейти к снижению в район 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, опасается эксперт.