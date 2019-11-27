ВАШИНГТОН, 27 ноя /ПРАЙМ/. Биржи США по итогам торговой сессии во вторник продемонстрировали слабый рост после публикации данных о снижении индекса доверия потребителей. При этом оптимизм инвесторов всё ещё поддерживают новости о возможном разрешении торгового конфликта с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Ведущие американские фондовые индексы во вторник закрылись в "зеленой зоне", но рост был минимальным – в районе 0,2%. На закрытии торговой сессии по состоянию на 16.10 по Нью-Йорку (0.10 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,19%, до 28120,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,18% — до 8647,934 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — также на 0,18%, до 3139,38 пункта.

Индексы Уолл-стрит замедлили рост после публикации данных о неожиданном снижении индекса доверия потребителей и числа продаж новых домов в США. Так, индекс доверия оказался на уровне 125,5 пункта, хотя эксперты ожидали роста до 126,9 пункта, а число сделок с домами в октябре уменьшилось на 0,7%, хотя аналитики ожидали роста на 1,1%.

В то же время трейдеры продолжают следить за развитием торгового конфликта США и Китая. Ранее во вторник китайская сторона сообщила, что вице-премьер Лю Хэ во вторник утром провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином. Стороны договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся первой части торгового соглашения.

Кроме того, Федеральная резервная система США ранее опубликовала протокол октябрьского заседания, в котором сообщила, что текущая учётная ставка на уровне 1,5-1,75% годовых окажет достаточную поддержку американской экономике, а в понедельник председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил это заявление. Всё это перевешивает в пользу дальнейшего роста биржевых индексов.