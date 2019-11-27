МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара растет к иене и евро в среду утром на надеждах инвесторов на скорое подписание США и Китаем первой части торгового договора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск курс доллара к иене повышается до 109,13 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,03 иены, курс евро к доллару — опускается до 1,1012 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1018 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,09%, до 98,34 пункта. При этом, по заявлению агентства Рейтер, объем торгов на валютном рынке постепенно снижается перед празднованием в США Дня благодарения в четверг.

Участники валютных торгов обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа о том, что США и Китай близки к первой фазе торгового соглашения. Впрочем, в случае материализации этих ожиданий аналитики не исключают коррекции в долларе.

"Я думаю, что рынки делают ставку на то, что вероятным компромиссом будет продолжение переговоров о пошлинах. Если эти ожидания оправдаются, мы можем увидеть продажи в паре доллар-иена по принципу "покупай на слухах, продавай на фактах", — сказал Рейтеру директор по иностранным валютам в Societe Generale Кьёсуке Судзуки (Kyosuke Suzuki).

Определенное влияние на настроения трейдеров продолжает оказывать статистика из США, согласно которой продажи новых домов в стране в октябре уменьшились на 0,7% по сравнению с пересмотренным показателем сентября — до 733 тысяч. Аналитики, ожидали повышения показателя на 1,1%. В то же время показатель сентября был пересмотрен в сторону повышения — до 738 тысяч с 701 тысячи, что стало самым высоким значением за 12 лет.