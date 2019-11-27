МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Депозитарные расписки TCS Group Holding с 20 декабря войдут в расчеты индексов Мосбиржи и РТС, при этом акции "Русснефти", "М.Видео" и "Сафмар Финансовые инвестиции" из расчетов исключаются, говорится в сообщении Московской биржи.

"Московская биржа" по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 20 декабря 2019 года, а также установила значения коэффициентов free float для ценных бумаг ряда эмитентов. В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС включаются депозитарные расписки TCS Group Holding, исключаются обыкновенные акции ПАО НК "Русснефть", ПАО "Сафмар" и ПАО "М.Видео". В лист ожидания на исключение из состава индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут депозитарные расписки "Ленты Лтд", — указывается в сообщении.

В базу расчета индекса акций широкого рынка будут включены обыкновенные акции "Ашинского металлургического завода" и "Глобалтрак Менеджмент" (ГТМ), а также депозитарные расписки TCS Group Holding, покинут индекс обыкновенные акции группы "ГАЗ" и привилегированные акции "Химпрома", сообщает торговая площадка.

База расчета индекса голубых фишек останется без изменений, базу расчета индекса средней и малой капитализации дополнят обыкновенные акции "Русснефти".

"Обыкновенные акции ПАО "Аптечная сеть 36,6" войдут в состав индекса потребительского сектора. Депозитарные расписки TCS Group Holding будут включены в состав индекса финансов, а обыкновенные акции ПАО "ГТМ" — в состав индекса транспорта", — указывается в сообщении Московской биржи.