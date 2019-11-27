МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в среду на фоне признаков прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.08 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,47% — до 7438,65 пункта, французский CAC 40 — на 0,1%, до 5935,76 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,14%, до 13254,49 пункта.

Трейдеры обратили внимание на новые заявления президента США Дональда Трампа о том, что США и Китай близки к соглашению по первой части торговой сделки. Данное заявление прозвучало после того, как представители сторон провели телефонный разговор, в ходе которого договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам касательно первой части торгового соглашения.

При этом эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма. "Риск заключается в том, что оптимисты спешат с надеждами на торговое соглашение между США и Китаем", — считают аналитики Mizuho Bank, мнение которых приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. Эксперты отмечают, что детали готовящейся первой части соглашения неизвестны, и они могут не оправдать ожидания рынков.