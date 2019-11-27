МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила темпы снижения после публикации сильных статистических данных по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,65 доллара, или на 0,39%, до 1461,75 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшается на 0,62%, до 17,082 доллара за унцию.

Инвесторы отказываются от покупки золота в пользу более рисковых активов на фоне сильных статданных по экономике США, которые оказали поддержку рисковым настроениям. ВВП США в третьем квартале, по второй оценке, вырос до 2,1%. По первой оценке показатель составил 1,9%.

Кроме того, число заявок на пособие по безработице в США уменьшилось сильнее прогноза и составило 213 тысяч. При этом количество получающих пособие по безработице в США опустилось до минимума с августа 1973 года.

При этом котировки золота немного поддерживает статистика по доходам потребителей, которые в октябре увеличились менее чем на 0,1% по сравнению с показателем сентября. Расходы при этом увеличились на 0,3%.

Трейдеры также обратили внимание на новые заявления президента США Дональда Трампа о том, что США и Китай близки к соглашению по первой части торговой сделки. Данное заявление прозвучало после того, как представители сторон провели телефонный разговор, в ходе которого договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам касательно первой части торгового соглашения.