МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в основном растут в среду, инвесторы с надеждой смотрят на перспективы торгового соглашения США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.35 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,04% — до 28109,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,4% — до 8682,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,17% — до 3145,74 пункта.

Инвесторы продолжают следить за развитием торговых взаимоотношений США и КНР. Оптимизма рынкам добавили слова президента США Дональда Трампа, который отметил во вторник, что США и Китай близки к соглашению по первой части торговой сделки.

"Торговый оптимизм поднял акции… Но рост не является внушительным, поскольку трейдеры беспокоятся, что все еще может развалиться", — сказал агентству Франс Пресс аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden).

Инвесторы также отыгрывают статистику из США. Так, рост ВВП по второй оценке составил 2,1%, в то время как аналитики ожидали сохранения показателя на уровне первой оценки в 1,9%. Доходы потребителей в стране в октябре выросли менее чем на 0,1%, что оказалось хуже прогноза аналитиков, ожидающих роста на 0,3%.