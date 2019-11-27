МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в среду почти не изменился к уровням предыдущего закрытия по индексам.

Участники торгов занимают выжидательные позиции на фоне неуверенной динамики рынка нефти и умеренного повышения мировых фондовых площадок.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,05% до 2929,05 пункта, долларовый индекс РТС повысился на 0,01% до 1441,08 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок незначительно изменился по основным биржевым индексам. Отсутствие внешних сигналов не дает повода участникам торгов для более активной игры.

Нефтяные котировки переходят в течение дня из минуса в плюс и обратно. Вечером снижение составляло 0,8% до 62,70 доллара за баррель. Давление на котировки вечером оказали данные минэнерго США о росте на 1,6 миллиона баррелей до 452 миллионов баррелей коммерческих запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 ноября. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, напротив, уменьшения запасов на 0,4 миллиона баррелей.

Западные фондовые индексы и фьючерсы прибавляют вечером 0,1-0,4% на фоне позитивной макроэкономической статистики по США и надежд на продвижение США и КНР к достижению торговой сделки.

"ЯНДЕКС" ОБНОВИЛ МАКСИМУМ ЦЕНЫ

Акции "Яндекса" (+1,2%) обновили исторический максимум цены (державшийся с июля), поднявшись в среду до 2682 рубля. Анна Курбатова из Альфа-банка полагает, что текущий оптимизм в отношении бумаг компании движется недавними сообщениями о встрече президента РФ Владимира Путина с акционерами и руководством "Яндекса".

"На наш взгляд, в отсутствие существенных корпоративных событий и при сохранении нейтрального внешнего фона, акции "Яндекса" в ближайшее время будут торговаться около 40 долларов", — оценила она.

В лидерах роста цены РФ оказались бумаги "Русагро" (+2,6%), акции "ИнтерРАО" (+1,7%), префы "Транснефти" (+1,7%), акции "Мосбиржи" (+1,4%). Снизились в цене бумаги АФК "Системы" (-4,6%), отчитавшейся о падении в прошлом квартале чистого убытка в 12 раз — до 2,266 миллиарда рублей с 27,174 миллиарда рублей.

Подешевели также акции "Роснефти" (-1,6%), ТМК (-1,2%), "Новатэка" (-0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Завтра динамика российского рынка может быть неоднородной и вялой, полагает Сергей Дейнека из "БКС премьера".

"Рынки США будут закрыты по случаю празднования Дня благодарения. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на четверг – 2925-2965 пунктов", — добавил он.

Технически российский рынок "смотрит" вниз, и завтра, в отсутствие внешних позитивных новостей, коррекция индекса Мосбиржи может продолжиться, считает Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"Пока снижение ограничено уровнем 2905-2910 пунктов, но, если индекс закроется ниже этих уровней, вероятность более глубокой коррекции — в район 2850 пунктов станет вполне реальной", — добавил он.