МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду завершили торги преимущественно ростом на оптимизме вокруг торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,36%, до 7429,85 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,05%, до 5926,84 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 0,39%, до 13288,44 пункта.

Трейдеры обратили внимание на новые заявления президента США Дональда Трампа о том, что США и Китай близки к соглашению по первой части торговой сделки. Данное заявление прозвучало после того, как представители сторон провели телефонный разговор, в ходе которого договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам касательно первой части торгового соглашения.

Трейдеры по-прежнему надеются, что США все-таки смогут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно вступить в силу 15 декабря.

"До сих пор остается неясным, в течение какого времени будет подписана первая фаза соглашения. Однако трудно представить, что мы увидим ощутимый прогресс за три недели до 15 декабря", — считает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство Рейтер.