МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером снижается к доллару и прибавляет к евро в отсутствие сильных внешних сигналов перед выходным в США (Днем благодарения).

Прохождение в России пика месячного налогового периода и снижение спроса на рублевые долговые бумаги не дает расти курсу российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.16 мск повышался на 4 копейки до 63,99 рубля, курс евро снижался на 13 копеек до 70,37 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль вечером снижается против доллара и прибавляет к евро на фоне тестирования европейской валютой на форексе круглого уровня поддержки 1,1 доллара.

Поддержка у рубля ушла после прохождение пика налогового периода ноября. Кроме того, спрос на рублевые долговые бумаги остается невысоким в рамках коррекционного снижения котировок этих инструментов.

Минфин России на безлимитном аукционе в среду смог разместить ОФЗ выпуска 26223 с погашением в феврале 2024 года только на 12,97 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 17,79 миллиарда. Спрос оказался на 24% меньше объема доступных к размещению остатков указанной ОФЗ, говорят аналитики.

Нефтяные котировки вечером снижаются на 0,6%, до 62,84 доллара за баррель. Давление на котировки вечером оказали данные минэнерго США о росте на 1,6 миллиона баррелей до 452 миллионов баррелей коммерческих запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 ноября. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, напротив, уменьшения запасов на 0,4 миллиона баррелей.

В итоге доллар вечером повышался к рублю в пределах 0,1%, евро снижался в пределах 0,2%. Рублевая цена нефти при этом колеблется выше уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Приближение завершения года и неопределенность в торговых переговорах США и КНР провоцируют склонность к умеренному ослаблению российской валюты, полагает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Что касается краткосрочной перспективы, мы полагаем, что в связи с окончанием налогового периода (28 ноября), а также в отсутствии позитивной конкретики в отношении подписания "Фазы-1" торговой сделки США и Китая курс рубля будет тяготеть к дальнейшему умеренному ослаблению. Ожидаем в четверг движение курса в коридоре 63,9-64,3 рубля за доллар", — добавил он.

"Курс будет колебаться в диапазоне 63,7-64,5 рубля за доллар, евро — 70,5-71 рубля. Основным риском для отечественной валюты останутся негативные сценарии в переговорах между Вашингтоном и Пекином", — также считает Андрей Люшин из Локо Банка.