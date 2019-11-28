МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Курс более надежной иены растет к доллару в четверг после того, как американский президент Дональд Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", что может осложнить усилия по прекращению торговой войны США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 мск курс доллара к иене снижался до 109,44 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,55 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1007 доллара за евро с 1,0998 доллара на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 98,34 пункта.

В центре внимания инвесторов оказалась политическая ситуация вокруг Гонконга. Президент США подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также закон о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Закон, в частности, предполагает санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в административном районе.

"Иену покупают из-за новостей о подписании Трампом законопроекта, касающегося Гонконга", — приводит агентство Рейтер слова валютного стратега Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).