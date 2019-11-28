МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Стоимость более надежного золота растет в четверг из-за сомнений в том, США и Китай заключат торговую сделку после подписания президентом Дональдом Трампом закона, касающегося Гонконга, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,45 доллара, или на 0,16%, до 1463,15 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,16%, до 17,082 доллара за унцию.

Президент США подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также закон о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Закон, в частности, предполагает санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в административном районе. Министерство иностранных дел Китая в ответ пригрозило США контрмерами.

Экономист National Australia Bank Джон Шарма (John Sharma) сказал агентству Рейтер, что подписание Трампом законопроекта увеличивает неопределенность в отношении торговой сделки между США и Китаем, которая является основным фактором роста цен на золото.