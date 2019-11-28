МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торговой сессии в четверг незначительно снижается после утренних попыток стабилизации в отсутствие сигналов из-за выходного дня в США (Дня благодарения).

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижался на 0,1%, до уровня 2926 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,1%, до 1439 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,3%, до 62,81 доллара за баррель по марке Brent.