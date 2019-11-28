МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику в четверг из-за опасений, что американский закон относительно Гонконга может привести к обострению торговых противоречий между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.20 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,47% — до 7394,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 5910,08 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,36%, до 13239,07 пункта.

Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также закон о запрете поставок в этот специальный административный район определенной полицейской экипировки. Закон, в частности, предполагает санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека.

Инвесторы опасаются, что данный шаг США приведет к новой волне эскалации торговых отношений между США и Китаем и к задержкам в подписании первой части готовящегося торгового соглашения между странами.

"Я бы не сказал, что мы вернулись в исходную точку, но это явно подчеркивает напряженность в структурных вопросах между США и Китаем", — сказал агентству Рейтер старший стратег по макроэкономике Rabobank Теуве Мевиссен (Teeuwe Mevissen).