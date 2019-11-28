МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Объемы торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за 10 месяцев 2019 года сократились на 18,56%, до 10,56 миллиарда кубометров, говорится в материалах к выступлению главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игоря Артемьева на форуме "Биржевой товарный рынок".

"Растут поставки за исключением природного газа, на это есть свои причины, вызывают у нас определенное беспокойство, потому что лимиты существенно увеличились сегодня, а фактически продажи не очень хорошо растут и более того, даже падают, и в общем это все пока негативно сказывается на биржевой торговле", — сказал Артемьев.

Глава ФАС отметил, что служба уже обратилась в "Газпром" для исправления ситуации.

"Мы обращаемся в "Газпром", сейчас уже обратились для того, чтобы эту ситуацию поправить", — сказал он.

Говоря о тарифах на транспортировку газа по системе "Газпрома" для независимых производителей, Артемьев объяснил, что индексации не последует, пока компания не обеспечит недискриминационный доступ к "трубе".

"Мы три года не индексируем "Газпрому" транспортный тариф и не будем этого делать пока не будут введены нормальные разумные правила недискриминационного доступа", — сказал он.