МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем в четверг снижается к доллару и к евро на фоне сокращения аппетита инвесторов к риску.

Рост геополитических рисков и опасения за торговую сделку между США и Китаем увеличились после подписания президентом США Дональдом Трампом закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге".

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.20 мск повышался на 17 копеек, до 64,13 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 70,58 рубля, следует из данных Московской биржи.

ПАДЕНИЕ АППЕТИТА К РИСКУ

Рубль днем снижается против доллара и евро на фоне ослабления на мировых рынках спроса инвесторов на рисковые активы.

Это произошло после подписания Трампом закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге". Документы предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в этом административном районе.

МИД КНР предупредил США о серьезных контрмерах из-за этого закона. Такое развитие событий на фоне переговорного процесса по американо-китайской торговой сделке снижает вероятность его позитивного исхода.

Рынок нефти на таком фоне снижается на 0,2%, до 62,86 доллара за баррель сорта Brent. Дополнительным негативным фактором для него остаются данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения показателя.

В итоге доллар днем повышались к рублю на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти при этом колеблется ниже уровня 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сегодняшняя выплата налога на прибыль в РФ вряд ли сильно повлияет на российский валютный рынок, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Учитывая умеренно-негативный внешний фон, допускаем, что рубль сегодня будет торговаться с небольшим понижением на уровнях 64+ рубля за доллар", — оценил ситуацию он.

В четверг банкам предстоят финальные платежи (налог на прибыль), однако часть платежей, вероятно, была проведена еще в среду, и оставшиеся до конца дня выплаты уже не представляют серьезной нагрузки для банковской системы, также считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"Вместе с завершением налогового периода рубль становится более уязвимым к настроениям инвесторов на развивающихся рынках. За последнюю неделю, в течение которой на локальном рынке прошел основной объем выплат в бюджет, рубль потерял около 0,6% к доллару, а например, валюты Турции, Бразилии и Мексики снизились более чем на 1%. Не исключено, что после окончания налогового периода рубль полностью сократит такое отставание и доллар обоснуется в диапазоне 64,25-64,50 рубля", — оценил положение он.

Сегодня выходной день в США, и рынок будет неактивным, рассуждает Олег Кочетков из МТС Банка. Курс доллара ожидается в коридоре 64-64,2 рубля, евро — 70,5-70,7 рубля, прогнозирует он.

"Общая картина валютных торгов сегмента ЕМ омрачается событиями в Чили, где внутренний кризис ведет к сильному падению песо. Под давлением и другие латиноамериканские валюты, несмотря на позитивные ожидания насчет торговой сделки USMCA (США-Мексика-Канада). В случае дальнейшего ухудшения региональной обстановки, негативный настрой может стать глобальным, оказывая давление и на рубль", — сказал Кочетков.