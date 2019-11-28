МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) планирует увеличить уставный капитал на 15 миллиардов рублей, разместив акции по закрытой подписке в пользу своего единственного акционера — РЖД, говорится в сообщении компании в четверг.

Соответствующее решение принял совет директор ФПК. "Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО "ФПК" увеличить уставный капитал АО "ФПК" путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях: количество размещаемых дополнительных акций – 15 миллиардов обыкновенных … акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 15 миллиардов рублей", — говорится в сообщении компании.

"Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка… Круг лиц, среди которых осуществляется размещение дополнительных акций, – ОАО "РЖД", — добавляется в сообщении.

Акции будут размещены по цене один рубль за бумагу и оплачены денежными средствами на сумму 15 миллиардов рублей. ФПК планирует направить полученные средства на реализацию масштабной инвестпрограммы по приобретению подвижного состава в рамках долгосрочного контракта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Акционер утвердит указанные выше решения 6 декабря 2019 года.

"Федеральная пассажирская компания" была создана как "дочка" РЖД в рамках реформы на железнодорожном транспорте для организации и управления пассажирскими перевозками дальнего следования. Компания начала хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. ФПК занимается перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа в поездах дальнего следования по территории РФ и в международном сообщении. РЖД принадлежит 100% ФПК.