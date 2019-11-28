МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно растет в четверг на фоне отсутствия новостей о ходе торговых переговоров США и КНР, а также на напряженности относительно ситуации в Гонконге, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,45 доллара, или на 0,03%, до 1461,15 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,19%, до 17,023 доллара за унцию.

Золото, как наиболее надежный актив во времена политической и экономической неопределенности, повышает свою ценность у инвесторов после принятия в США закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также закона о запрете поставок в этот специальный административный район КНР определенной полицейской экипировки. Закон, в частности, предполагает санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в административном районе. Министерство иностранных дел Китая в ответ пригрозило США контрмерами.

Аналитик Commerzbank Ойген Вайнберга (Eugen Weinberg), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что принятие закона не оказывает поддержки ценам на золото. "И без того небольшие шансы на заключение первой фазы (торгового соглашения США и Китая — ред.) также не увеличились", — добавил эксперт.