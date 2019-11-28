МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Российская валюта вечером продолжает торговаться в умеренном минусе к доллару и евро на фоне снижения аппетита к риску и низкой рыночной активности из-за выходного в США.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.30 мск повышается на 12 копеек, до 64,08 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 70,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль слаб на фоне снижения в мире спроса инвесторов на рисковые активы. Рыночная активность при этом невысока: торги проходят в узком диапазоне на малом объеме торгов.

Рост политических рисков произошел после подписания президентом США Дональдом Трампом закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге". Документы предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против людей, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в этом административном районе. МИД Китая в свою очередь предупредил США о серьезных контрмерах из-за этого закона.

Такое развитие событий на фоне переговорного процесса об американо-китайском торговом соглашении снижает вероятность его позитивного исхода. Рынок нефти из-за этого неуверенно торгуется, переходя из минуса в плюс, а западноевропейские фондовые рынки находятся в минусе. В итоге доллар и евро вечером повышаются к рублю на 0,2% каждый. Рублевая цена нефти при этом колеблется чуть выше уровня 4 тысяч за баррель сорта Brent.

Вечером пятницу в связи с окончанием налогового периода в РФ, а также в отсутствие позитивной конкретики в отношении подписания "фазы-1" американо-китайского торгового договора курс рубля будет тяготеть к дальнейшему умеренному ослаблению, полагает Антон Покатович из компании "БКС премьер". Ожидается движение курса доллара в коридоре 63,9-64,3 рубля, добавил он. В краткосрочной перспективе доллар будет торговаться в диапазоне 64,2-64,5 рубль, евро — 70,5-71 рубль, добавил Андрей Люшин из Локо-банка.