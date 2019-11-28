МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает снижаться к другим основным мировым валютам на фоне напряженной политической ситуации в Гонконге и неопределенности во взаимоотношениях между США и Китаем по этому поводу, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 19.02 мск курс доллара к иене снижается до 109,52 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,55 иены, курс евро к доллару растёт до 1,1007 доллара за евро с 1,0998 доллара на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,02%, до 98,39 пункта.

Инвесторы с обеспокоенностью встретили новости о том, что президент США Дональд Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге". Закон, в частности, предполагает санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в административном районе.

На фоне этого трейдеры переживают за будущее торгового соглашения между США и Китаем, поскольку китайский МИД пригрозил США контрмерами.

"Сейчас рынки в ожидании, насколько сильными будут ответные меры Китая и насколько это повлияет на первую фазу соглашения. Реакция рынков будет гораздо сильнее, если угрозы Китая не будут голословными", — приводит агентство Рейтер мнение старшего стратега Rabobank Майкла Эвери (Michael Every).

Инвесторы также отыгрывают макростатистику из Европы. Инфляция в Германии в ноябре в годовом выражении, по предварительной оценке составила 1,1%. В месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,8%.