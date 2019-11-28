МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в четверг на ухудшении внешнего фона и опасениях инвесторов в отношении торговых переговоров между США и Китаем, впрочем, сумев к вечеру отыграть большую часть утренних потерь, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,05%, до 2927,57 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,13%, до 1439,18 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.21 мск увеличивается на 13 копеек, до 64,09 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 70,51 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,5% — до 62,67 доллара за баррель.

АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ

"Российский рынок акций в четверг практически со старта торгов провалился в зону отрицательных значений на фоне неоднозначных сигналов внешнего фона, а также некоторого ухудшения ценовой конъюнктуры в нефти из-за роста запасов сырья в Штатах, зафиксированного минэнерго США на минувшей неделе", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

В четверг инвесторов встревожил факт подписания президентом США Дональдом Трампом закона о защите прав человека и демократии в Гонконге, что вызвало негодование китайской стороны и, очевидно, не способствует улучшению атмосферы ведущихся между странами торговых переговоров, добавляет он.

"Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии… скорректировались к локальным поддержкам 2920 и 1430 пунктов. На рынке продолжается боковое движение, в рамках которого была снята краткосрочная перекупленность, образовавшаяся в начале ноября", — описывает дальнейшие события Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Среди лидеров падения по итогам дня оказались акции "МРСК Центра и Приволжья" (-2,85%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,94%), акции "Яндекса" (-1,63%), депозитарные расписки Х5 (-1.28%), акции "Интер РАО" (01,25%), а также обыкновенные акции "Мечела" (-1,22%), акции ТГК-1 (-1,2%), АФК "Система" (-1,17%), "Газпром нефти" (-1,16%) и префы "Татнефти" (-1,03%).

В лидерах роста – акции "Русснефти" (2,41%), ММК (1,06%), "Сафмара Финансовых инвестиций" (1,01%), "Лукойла" (0,91%), "Юнипро" (0,7%), "М.Видео" (0,63%), "Магнита" (0,43%), обыкновенные акции Сбербанка (0,42%), НЛМК (0,39%), и акции "Русала" (0,36%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи в пятницу проведет торги в диапазоне 2900-2960 пунктов, считает Кожухова.

"На мировых фондовых площадках настроения в четверг были умеренно негативными. Сильных движений до конца недели вряд ли стоит ожидать. Тем не менее в США в первой половине дня в пятницу все еще могут быть сделаны заявления по торговому или гонконгскому вопросу, к которым сейчас приковано пристальное внимание инвесторов. Особенно опасными в текущей обстановке остаются негативные сигналы, которые могут ускорить фиксацию прибыли на зарубежных площадках", — добавляет она.

"Зона 2915-2930 по индексу Мосбиржи по-прежнему выступает поддержкой, от которой возможны попытки движения в район максимальных значений. Оснований для ухода ниже этой зоны мы пока не видим, однако многое в конце недели будет зависеть от характера новостного фона по торговым переговорам США и КНР", — заключает Бахтин.