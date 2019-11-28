МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые индексы в четверг завершили торги снижением на фоне возрастающего напряжения в отношениях США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,18%, до 7416,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 5912,72 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,3%, до 13246,75 пункта.

Опасения за возможность эскалации торгового конфликта США и Китая возросли после того, как президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга — "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Документы предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.

МИД КНР предупредил США о серьезных контрмерах из-за закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также допустил, что данный закон может отразиться на торговых переговорах.

Дополнительное давление на котировки оказала статистика по инфляции в Германии. По предварительной оценке показатель в ноябре составил 1,1% в годовом выражении. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 1,3%. В месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,8%. Эксперты ожидали показатель в 0,6%.