МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Совет директоров Московской городской телефонной сети (МГТС) принял решение назначить исполнительного директора компании Владислава Медведева на должность генерального директора, сообщила пресс-служба МГТС.

Медведев сменил на должности гендиректора Павла Кузнецова, который в середине сентября перешел в компанию МТС вице-президентом и исполнял обязанности гендиректора МГТС по совместительству.

"Совет директоров принял решение назначить с 29 ноября 2019 года на должность генерального директора ПАО "МГТС" Владислава Медведева, который с октября 2019 года по совместительству занимал позицию исполнительного директора ПАО "МГТС", отвечая по основному месту работы за технический блок московского региона ПАО "МТС", — говорится в пресс-релизе компании.

Как уточняется, кадровые решения связаны с функциональным объединением МГТС и МТС в московском регионе, начавшемся этой осенью, в результате которого коммерческие аспекты бизнеса переходят в МТС, а технические – в МГТС.

МГТС — крупнейший оператор фиксированной связи в Москве. Основной акционер — МТС, которой принадлежит 94,7% уставного капитала (99,2% обыкновенных акций). По оценке "ТМТ-Консалтинга" за 2018 год, МГТС — лидер на московском рынке операторов широкополосного доступа в интернет с долей в 36%. Чистая прибыль компании по РСБУ за первые три квартала года сократилась на 13,7%, до 13,866 миллиарда рублей.