МАДРИД, 28 ноя /ПРАЙМ/. Российский миллиардер Михаил Фридман подал иск на основателя и бывшего главу компании Zed WorldWide Хавьера Переса-Долсета за фальсификацию документов, представленных в судебном расследовании против самого Фридмана, которое ведет Национальный суд Испании.

Суд в настоящее время ведет расследование по запросу прокурора по борьбе с коррупцией Хосе Гринды о попытке приобретения российскими инвесторами, связанными с Фридманом, испанской компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи).

Обвинение, основываясь на показаниях Переса-Долсета, считает, что российский миллиардер мог воспользоваться ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, и влиял на ее финансовое состояние через третьих лиц. Как следует из прокурорского запроса, Фридман "контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к банкротству Zed WordWide". Сам Фридман, давая показания в суде в октябре, все выдвинутые против него обвинения опроверг и заявил, что при составлении иска были использованы фальшивые документы, предоставленные Долсетом.

Теперь Фридман обратился в суд Мадрида, представив конкретные данные. Представители Фридмана обвиняют Долсета в том, что он "с заведомо ложной целью и целью ввести в заблуждение прокуратуру, судебную полицию и, в конечном итоге, суд, предоставил, по крайней мере, три фальшивых документа", — говорится в иске, который есть в распоряжении РИА Новости.

Первый — записка, направленная якобы 16 октября 2014 года занимавшим тогда должность гендиректора "Билайна" Михаилом Слободиным некому "С. Соколову", который в представленных в суд документах фигурирует как сотрудник "Вымпелкома", хотя такого сотрудника в компании не было и нет, говорится в иске. Второй — электронное письмо Слободина "Соколову" от 15 марта 2015 года. Третий — служебная записка самого Фридмана бывшему гендиректору "Вымпелкома", занимавшему эту должность до Слободина, Антону Кудряшову от 29 мая 2013 года.

В представленных Долсетом документах описывается "серия фактов о вышеупомянутых контрактах и существующей корпоративной структуре с намерением приписать нашему клиенту знание об указанных фактах, которых в действительности у него не было", утверждают представители российского миллиардера. "Долсет предоставил эти документы с целью возбудить уголовное дело против г-на Фридмана и остальных лиц, затронутых указанными документами", — говорится в иске.

Представители Фридмана обвиняют Долсета в фальсификации частных документов, попытке процессуального мошенничества, представлении в судах и использовании фальшивого частного документа.

В ответ Долсет пообещал подать встречный иск против Фридмана. Как сообщает издание Espanol со ссылкой на "источники, близкие к защите Долсета", Фридман в своем исковом заявлении "упускает, что предполагаемый автор" оспариваемых документов Михаил Слободин "находится в международном розыске в связи с дачей взяток и торговлей влиянием в России" и его местонахождение неизвестно с 2016 года. Долсет, по словам его представителей, будет добиваться дачи им показаний в Национальном суде.

В конце октября судья Национального суда Испании начал расследование по еще одному иску против российского миллиардера Михаила Фридмана и компании LetterOne – на этот раз в связи с покупкой продуктового ритейлера Dia. В иске против Фридмана утверждается, что он якобы намеренно добивался падения акций Dia, чтобы купить ее по более низкой цене. Фридман все обвинения в свой адрес отрицает. По его словам, проблемы у компании возникли из-за прежнего руководства, и LetterOne, приобретя в ней контроль, потеряла больше других инвесторов. Как ранее заявил РИА Новости представитель Фридмана, "эти обвинения против Dia, похоже, отражают ряд ложных утверждений, сделанных господином Долсетом о Zed".