МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Миллиардер из ОАЭ, председатель правления DAMAC Properties Хусейн Саджвани приобрел итальянский модный дом Roberto Cavalli, сообщило в четверг агентство Блумберг.

Покупка была осуществлена через частную инвестиционную фирму Саджвани Vision Investment. По сообщению агентства, сделка была завершена в четверг, однако ее сумма не сообщается. Ранее Roberto Cavalli контролировался итальянской частной инвестиционной компанией Clessidra Sgr.

Хусейн Саджвани занимает 962-е место в глобальном рейтинге миллиардеров 2019 года по версии Forbes. На момент составления рейтинга его состояние оценивалось в 2,4 миллиарда долларов. DAMAC Properties с 2002 года формирует рынок элитной недвижимости на Ближнем Востоке, предлагая жилые, коммерческие и развлекательные объекты по всему региону и за его пределами.

Roberto Cavalli — всемирно известный итальянский бренд. Первая коллекция была запущена в Париже в 1972 году.