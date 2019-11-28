МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило кредитный рейтинг французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) на уровне "А+", прогноз стабильный.

На текущей неделе LVMH объявил о приобретении Tiffany & Co. за 16,2 миллиарда долларов. Закрытие сделки ожидается в середине следующего года после получения необходимых одобрений.

"Стабильный прогноз отражает ожидания агентства относительно сохранения устойчивости операционных показателей LVMH в течение следующих 1,5-2 лет", — говорится в релизе S&P.

Агентство также ожидает, что соотношение скорректированного долга к EBITDA будет немного выше 2,0х в 2020 году, а в 2021-2022 годах будет ниже уровня в 2,0х.

Также отмечается, что благодаря приобретению Tiffany показатели выручки и операционной прибыли могут увеличиться почти вдвое.

Французская LVMH является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и рядом других. Штаб-квартира расположена в Париже. Tiffany & Co., основанная в 1837 году, выпускает ювелирные изделия, предметы роскоши и аксессуары. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.