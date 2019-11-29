МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Розничные банки в России по уровню маржи более чем втрое опережают корпоративные и почти вдвое — универсальные, свидетельствует исследование, данные которого приводятся в аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР по марже банковского сектора.

При этом, как указывают аналитики, даже активный рост розничного кредитования, доля которого за девять месяцев 2019 года достигла четверти совокупного кредитного портфеля системы против 19–23% в 2017–2018 годах, не поддержал маржинальность сектора в целом. По мнению НКР, давление на маржу в рознице могло оказать повышение коэффициентов риска по "дорогим" потребительским кредитам, что стимулировало игроков рынка активнее снижать ставки.

Аналитики указывают, что все типы банков в течение 2019 года показывают снижение маржинальности бизнеса по сравнению с прошлым годом, однако маржа корпоративных банков соответствует уровню 2017 года — 2,9%, а у розничных она даже на 0,2 процентного пункта выше, чем в 2017 году. При этом маржа прочих банков, преимущественно универсальных игроков, снижается второй год подряд, говорится в материалах.

По мнению аналитиков, в ближайший год процентная маржа банков будет стагнировать. Переход к устойчивому снижению ставок в экономике усилит ценовую конкуренцию, что продолжит оказывать давление на маржинальность бизнеса. "Небольшого роста маржи из-за исчерпания качественных заемщиков и введения показателя долговой нагрузки (ПДН) можно ожидать в сегменте необеспеченного потребительского кредитования", — говорится в исследовании.

Снижение ставок в сегменте необеспеченного потребительского кредитования по сравнению с ипотекой уже сейчас не столь ощутимо, указывают аналитики. Но итоговое влияние розницы на маржу составит лишь порядка 0,1–0,2 процентного пункта. По мнению НКР, по итогам 2019 года маржа сохранится на уровне 3,7–3,8%, а в 2020 году за счет розницы она может немного подрасти, однако останется ниже уровня 2018 года и не превысит 4%.