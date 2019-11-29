МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Развитие технологии скоростной передачи данных 5G усугубит ситуацию с атаками хакеров на операторов связи, говорится в отчете Hi-Tech Crime Trends 2019 международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

В настоящее время во многих странах работают над технологией связи 5G. Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду — в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологию отличают также большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой, что позволяет, в частности, обеспечить массовое подключение устройств "интернета вещей" для самых разнообразных задач. Сети 5G планируется задействовать и в таких направлениях, как "умный" город, "умное" производство, "умный" дом и транспорт.

"Распространение 5G, как и любой технологии следующего поколения, открывает новые возможности для атакующих. Из-за архитектурных особенностей 5G становятся возможными новые типы атак на сети операторов", — говорится в документе. Эксперты отмечают, что "массовую угрозу" для телекоммуникационного сектора представляют уязвимые роутеры, которые сдаются в аренду пользователям.

"Небезопасные настройки и невозможность обновления этого оборудования приводят к деградации сервиса и росту вредоносного трафика. Таким образом, злоумышленники могут проводить разные типы атак, опираясь на инфраструктуру оператора", — отмечают эксперты. Эксперты также указывают, что более широкое внедрение 5G значительно увеличит возможности киберпреступников проводить DDoS-атаки, манипуляцию трафиком, распространение вредоносных программ.

"Через несколько лет телеком-операторы столкнутся с проблемой выявления аппаратных и firmware-закладок в оборудовании, которое сейчас используется для инфраструктуры 5G. Многие телеком-операторы относятся к классу Managed Service Provider и оказывают услуги по обеспечению безопасности государственных и коммерческих предприятий. Их будут атаковать с целью проникновения в защищаемые ими сети", — также указывается в документе.

В итоге, по мнению экспертов, на распределение долей рынка 5G между игроками будет влиять в том числе уровень их кибербезопасности. Так, недостатки в системе защиты у одного производителя платформ 5G будут создавать конкурентные преимущества для другого. "Демонстрация возможностей эксплуатации и нарушения работоспособности оборудования отдельных производителей 5G будут использоваться как один из методов конкурентной борьбы за новый рынок. Успешные атаки могут нанести производителям значительный репутационный ущерб", — подчёркивается в отчете.