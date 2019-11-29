МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Средняя цена данных пластиковых карт банков РФ, содержащихся на магнитной полосе (так называемый дамп), на "черном рынке" за год увеличилась почти в 1,5 раза, до 71 доллара, и это дороже, чем данные американских банков, говорится в отчете Hi-Tech Crime Trends 2019 международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Согласно анализу экспертов компании, дампы составляют 80% глобального рынка карточного мошенничества (кардинга). За исследуемый период в мире было обнаружено 31,2 миллиона дампов в продаже, что на 46% выше, чем в прошлом году. Продажи текстовых данных, содержащихся на картах, тоже на подъёме, их рост составил 19%. Средняя цена на текстовые данные поднялась до 14 долларов с 9, при этом снизилась средняя цена дампа — до 22 долларов с 33, указывают в Group-IB.

"Карты российских банков обычно находятся в среднем ценовом диапазоне, при этом с прошлого периода значительно выросла средняя цена за дамп – с 48 до 71 доллара (4,5 тысячи рублей) и немного снизилась цена за текст (номер, CVV, срок действия) — с 15 до 12 долларов (760 рублей)", — говорится в документе. При этом максимальная цена за дамп карты российского банка в 2018 году достигала 170 долларов (10 тысяч рублей), а в 2019 поднялась до отметки 500 долларов (32 тысячи рублей).

"Наиболее низкая цена выставляется, как правило, на скомпрометированные данные американских банков, они в среднем идут по 8-10 долларов за свежие текстовые данные карты и 16-24 доллара за дампы. Традиционно высокий "прайс" на карты европейский банков: 18-21 доллар за текст, 100-120 долларов за дамп", — уточняется в документе.

В целом же глобальный рынок кардинга вырос на 33% и составил почти 880 тысяч долларов, а общее количество скомпрометированных карт, выложенных на "андеграундные" форумы, возросло на 38%, до 43,8 миллиона, указывают эксперты. А новым трендом, работающим на увеличение объема текстовых данных банковских карт в продаже, стали JS-снифферы — специальные коды, которые злоумышленники внедряют на сайты для кражи данных банковских карт, электронных адресов, логинов и паролей пользователей.

"В этом году эксперты Group-IB выявили минимум 38 разных семейств JS-снифферов, их количество растет и уже превышает число банковских троянов. По масштабам компрометации с помощью JS-снифферов первую позицию занимает США, а вторую — Великобритания. Эта угроза будет актуальна в первую очередь для стран, где не распространена система 3D Secure", — полагают эксперты.