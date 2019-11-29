МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара незначительно снижается в пятницу утром к другим основным мировым валютам в ожидании ответных мер Китая на закон США о Гонконге, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 мск курс доллара к иене снижался до 109,47 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,5 иены, курс евро к доллару рос до 1,1010 доллара за евро с 1,1007 доллара на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 98,31 пункта.

Инвесторы ждут, как будет развиваться ситуация вокруг Гонконга. Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге". МИД КНР в ответ предупредил США о серьезных контрмерах из-за данного закона, а также допустил, что данный закон может отразиться на торговых переговорах.

Аналитики RBC Capital Markets, мнение которых приводит агентство Рейтер, отмечают, что динамика на валютном рынке довольно слабая, поскольку трейдеры ждут, какими будут ответные меры Китая. "Заявления, поступавшие до сих пор, были довольно расплывчатыми", — отметили эксперты.