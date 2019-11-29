МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Золото в пятницу дорожает второй день подряд из-за неопределенных перспектив торговых переговоров США и КНР в свете напряженности вокруг Гонконга, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,55 доллара, или на 0,24% — до 1464,35 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,07% — до 17,043 доллара за унцию.

Трейдеры ждут, как будет развиваться ситуация в торговых отношениях США и КНР. Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге". МИД КНР в ответ предупредил США о серьезных контрмерах из-за данного закона, а также допустил, что данный закон может отразиться на торговых переговорах.

"Мнения инвесторов на рынке золота разделились: раньше большинство людей думали, что торговая сделка состоится, а теперь они не уверены, как будет развиваться ситуация, и это отражается на ценах", — прокомментировал агентству Рейтер управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лэн (Brian Lan).