МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торговой сессии в пятницу усилил снижение после старта торгов на фоне дешевеющей нефти.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск снижался на 0,18%, до уровня 2922,13 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,28%, до 1435,21 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром в минусе на 0,24%, до 63,12 доллара за баррель по марке Brent.

На старте торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,02%, индекс РТС – на 0,07%.