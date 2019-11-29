МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют преимущественно негативную динамику в пятницу из-за опасений, что касающийся Гонконга американский закон может негативно отразиться на торговых переговорах между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.20 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,14% — до 7406,35 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,02%, до 5914,36 пункта, немецкий индекс DAX — опускался на 0,16%, до 13223,96 пункта.

Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге". МИД КНР в ответ предупредил США о серьезных контрмерах, а также допустил, что данный закон может отразиться на торговых переговорах.

"Мы надеялись, что к декабрю будут какие-то новости (по торговому соглашению — ред.), но сейчас это кажется маловероятным. Я полагаю, что недавний сильный подъем на рынках к концу года будет сходить на нет", — сказал агентству Рейтер директор по инвестициям Stanhope Capital Джонатан Белл (Jonathan Bell).

Определенное влияние на настроения европейских трейдеров оказывает внутренняя статистика. Так, по данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до 1% с 0,7% в октябре, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне 0,9%. В то же время безработица в еврозоне в октябре сократилась до 7,5% с пересмотренного уровня сентября в 7,6%. Аналитики ожидали, что в октябре показатель сохранился на первоначальном уровне сентября в 7,5%.

В то же время Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщило, что безработица в стране в ноябре сохранилась на уровне октября в 5%, что оправдало ожидания аналитиков.